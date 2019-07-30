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على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة وخاصة في مشعر عرفات

خيرية تربة تطلق مشروع "سقيا حاج" والهدف توزيع 3 ملايين عبوة ماء

تستعد الجمعية الخيرية بمحافظة تربة بمكة المكرمة لتوزيع ثلاثة ملايين عبوة ماء على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة وخاصة في مشعر عرفات، ضمن مشروعها "سقيا حاج" الذي يهدف إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديمها عبوات ماء عملاً بحديث "أفضل الصدقة سقي الماء".



ويعد مشروع "سقيا حاج "أحد المشاريع الموسمية للجمعية خلال موسم الحج وعشر من ذي الحجة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة, لما فيها إكرام للحاج خصوصاً أنها صدقة في خير أيام العام، وتعطى لحجاج بيت الله الحرام الذين هم في أمسّ الحاجة إليها تماشياً مع أحكام ديننا الحنيف، وما حثّ عليه من تكافل وتعاضد بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد.



ودعت الجمعية المحسنين لاغتنام فضل الزمان والمكان وإكرام ووفادة ضيوف الرحمن, لافتة إلى أنها تستقبل المساهمة في المشروع بأي مبلغ ومن أراد المساهمة التواصل مع جوال الجمعية (0500509582)، مشيرة إلى أن المشروع يتكامل مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة كافة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن، لاسيما أنها تلاقي نجاحاً كبيراً بحمد الله في كل موسم حج.