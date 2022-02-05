لأول مرة.. أفخم فنادق العرب يسمح للجمهور بزيارة "أجنحته الأسطورية".. وهنا التفاصيل

فندق المشاهير والذهب

يعد ضمن أفضل خمسة فنادق في العالم، بسبب درجة الفخامة والرفاهية التي يتمتع بها، وقد أعلن مؤخرًا أن رواد ومستخدمي موقع الانستغرام، وبعدد يلامس 2.5 مليون شخص بحثوا عن الفندق الرائع وخدماته وديكوراته المذهبة بالذهب الأصلي عيار 21 قيراطًا.

ومنذ 21 عامًا عندما افتتح فندق برج العرب في بداية الألفية الثالثة، والآن "برج العرب جميرا" يعود بفكرة خيالية، وهي عرض الغرف والأجنحة التي كانت مغلقة وسرية وغير مسموح بالدخول إليها، وللمرة الأولى لاستقبال الراغبين بمشاهدة عجائبه العمرانية ومستوياته الرائدة من الفخامة والرقي ضمن جولة إرشادية مميزة.

والفندق ضمن الأكثر شهرة في مدينة دبي، ويتميز بإطلالات رائعة على الخليج العربي، ويضم مجموعة من الفنادق الفاخرة، ويشتهر بأجنحته الفخمة ذات الديكور الرائع المصنوعة من الذهب، فضلاً عن الشاطئ الصناعي الفريد من نوعه وحمام السباحة الكبير والبهو الذي يبلغ ارتفاعه 180 مترًا، كما يوجد به مطعم تحت الماء محاط بحوض أسماك ضخم، واستضاف العديد الشخصيات المهمة ومشاهير العالم وكبار الشخصيات.



وقرر المسؤولون أن تكون مدة زيارة 90 دقيقة، وبرفقة مرشدين مختصين، والتي ستتيح للضيوف فرصة التعرف على أسرار الأجنحة وطقوسها غير المعروفة وغير المتاحة للجمهور من خارج نزلاء الفندق الأشهر عالميًا، والتعرف على بهو الفندق الشهير والجناح الملكي الساحر، ولمحة عن تاريخ الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في "جناح التجربة"، حيث يستكشفون التصاميم الفاخرة بأدق تفاصيلها، بما فيها أسلوب البناء العمراني الرائد الذي استند إليه هذا الصرح العالمي الشهير، ومشاهدة الإطلالات الخلابة على الخليج العربي ومشاهدة غروب الشمس.

وأكد "جوزيه سيلفا" الرئيس التنفيذي لجميرا أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية المستوى، وتتميز بمعايير الضيافة الفاخرة، لافتًا إلى أنه مع بدء قطاع السفر حول العالم بالعودة تدريجياً إلى نشاطه المعهود قبل انتشار فيروس كورونا عام 2020.

واستقبلت دبي في الربع الأخير من العام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق والمنتجعات.