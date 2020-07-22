"السلمي" يثمّن جهود القيادة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

أعرب عن الشكر لله تعالى الذي منّ على خادم الحرمين بالصحة والعافية

ثمّن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم ونُصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب "السلمي"، في بيان له اليوم، عن الامتنان والشكر لله - عزّ وجلّ - الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم.