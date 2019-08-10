الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.
وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.
موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد
جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.
وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.