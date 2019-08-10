الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة

أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

1

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 11:22 AM

أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد

الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

0 150

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019