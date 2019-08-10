الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة

أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.