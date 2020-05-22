بعد 81 يوماً من الصمود أمام كورونا.. "النماص" تسجّل أول إصابة بالفيروس

شهدت تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة

سجّلت محافظة النماص، شمال منطقة عسير، أول إصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، اليوم، الحالات الجديدة، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وشهدت محافظة النماص تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.