بايرن ميونيخ يحسم كلاسيكو ألمانيا ويقترب من تحقيق اللقب الثامن

على حساب غريمه بوروسيا دورتموند .. بهدف يتيم

اقترب بايرن ميونيخ من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي، وذلك عندما كسب غريمه بوروسيا دورتموند، الثلاثاء، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الـ28 من الـ«بوندسليجا»، وربما المواجهة الحاسمة للمسابقة بأكملها.



البافاري بانتصاره الثمين، في الكلاسيكو، نجح في الوصول إلى النقطة الـ64 مبتعدًا بريادة الترتيب، وأضاف إلى ذلك إلحاق خسارة بمنافسه المباشر دورتموند، الذي تجمد رصيده عند 57 في المركز الثاني، لتصبح مهمته أصعب، مع تبقي 6 مباريات على خط النهاية.



وعلى الرغم من أن المباراة على أرض الفريق الأصفر، إلا أن الضيوف أحكموا قبضتهم على نزال «سيجنال إيدونا بارك» بعامل الخبرة.



لينتقل التحكم الكامل بعد ذلك في سير المباراة إلى الفريق البافاري، وكاد مولر يفتتح التسجيل، ولكن بتشيك كرر ما فعله بواتينج، وأبعد الكرة من على خط المرمى، ولكن دهاء كيميتش، لم يستطع مجاراته أي لاعب من أهل الدار، عندما أرسل كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء، مستثمرًا تقدم بوركي حارس المضيف، لتمضي بهدوء نحو المرمى وتعانق الشباك (43).