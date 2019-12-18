مدير "تعليم الرياض" يوجّه بتكليف منسقين للأمن والسلامة في المدارس

"العنزي" يكشف ضوابط تكليفهم ومهامهم المتضمنة إعداد الخطط

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي باعتماد تكليف إداري وإدارية في كل مدرسة للعمل منسقين للأمن والسلامة المدرسية.

وأوضح "الوهيبي" أن هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات وزير التعليم في إطار السعي إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة؛ حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب والطالبات في المنشآت التعليمية وتحقيقاً لبيئة تعليمية آمنة.

وأكد "الوهيبي" على التقيد بضوابط تكليف منسقي الأمن والسلامة والالتزام بالمهام والأعمال الموكلة لهم واستكمال بيانات المنسقين في نظام نور واعتمادها.

من جهته، ذكر مدير الأمن والسلامة المدرسية حميدي العنزي أن من ضوابط تكليف منسقي الأمن أن يكون من شاغلي الوظائف الإدارية ولائقاً طبياً لأداء مهام تنسيق الأمن والسلامة وملماً بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة، ولديه القدرة على التعامل مع أدوات وأجهزة السلامة ويفضل من لديه دورات تدريبية في المجال، ومتقناً لمهارات التواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وأفاد "العنزي" بأن مهام منسق ومنسقة الأمن والسلامة تتضمن إعداد خطة عمل الأمن والسلامة وخطة الطوارئ وإدارة الأزمات، وإعداد وتنفيذ خطة الإخلاء في المدرسة، وتدريب الطلاب بشكل دوري، بالإضافة إلى متابعة صيانة تجهيزات السلامة ومخارج الطوارئ وتحديد احتياجات المدرسة لتجهيزات السلامة والإبلاغ عن أي خطر يهدد سلامة منسوبي المدرسة.

وأشار إلى أنها تشمل إعداد التقارير الدورية عن سلامة المبنى المدرسي، وإعداد خطة تدريب لمنسوبي المدرسة والمساهمة في تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالأمن والسلامة وتنظيم دخول زوار المدرسة أثناء الدوام الرسمي ومتابعة أعمال لجنة السلامة في المدرسة.