اهتمام عالمي بخروج "النصر" من البطولة الآسيوية

تحدثت عن "فيتوريا " و"مارتينيز "

اهتمت عديد من الصحف العالمية تحديداً البرتغالية والأرجنتينية وغيرها بخروج النصر من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد خرج أمس إثر خسارته بركلات الترجيح أمام فريق بيرسبوليس الإيراني ليفقد العالمي فرصة صعوده للمرة الأولى لنهائي تلك المسابقة.

الصحف البرتغالية المختلفة تحدثت عن أن فريق فيتوريا فشل في تتويج سيطرته على المباراة بتسجيل هدف فوز وأنهم احتكموا لركلات الترجيح التي أخرجت المدرب ورفاقه.

صحف أرجنتينية تحدثت عن فشل اللاعب بيتي مارتينيز في تحقيق حلمه الآسيوي مع الفريق وأنه تعرض لأول خيبة أمل مع الفريق.