"المرشود" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم سعد بن إبراهيم المرشود شقيق المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد المرشود ، وستُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بمقبرة النسيم بالرياض.

كما يتلقى العزاء في الفقيد عبر الاتصال الهاتفي بجوال شقيق المتوفى خالد المرشود (0500470077)، أو جوال ابنه عبدالعزيز (0560403725)، نظرًا للإجراءات الاحترازية .

" سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.