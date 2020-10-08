انتهاء مهام "العلوني" رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية بينبع الصناعية

بعد 40 عامًا من العطاء.. وتكليف "القرشي" خلفًا له

بعد 40 عامًا من العطاء في مدن ‎الهيئة الملكية للجبيل وينبع، غادر المهندس عدنان بن عايش العلوني منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الصناعية.

جاء ذلك بعد مسيرة عملية حافلة بالإنجازات وأروقة العمل الرسمي وميادين المشاريع التنموية بمدن الهيئة الملكية لتبقى مآثره وسيرته العطرة في ذاكرة كل من عمل وتعامل معه.

يذكر أن رئيس ‎الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان، قد أصدر قرارًا بتكليف الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية بينبع.

كما قدمت الهيئة الملكية بينبع الصناعية التهنئة للدكتور القرشي، داعية المولى -عز وجل- له بالتوفيق والسداد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخير ونماء مدينة ‎ينبع الصناعية.‎