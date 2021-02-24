طبيعة خلابة.. روضة "السبلة" تزيّنها الأزهار الملوّنة وتحفها الكثبان الرملية

"نفل وخزامى وبابونج وأقحوان".. خضرة على مد البصر وثّقها "المنيع"

اكتست روضة "السبلة" في الزلفي، بالربيع، وتزيّنت بالزهور والورد، مشكّلة لوحات جمالية طبيعية خلابة، وسط اهتمام الأهالي بحمايتها من دخول المركبات والحيوانات؛ إذ إنهم على موعد مميز مع الروضة المحفوفة بالكثبان الرملية، التي جمعت بين روعة الروض الفواحة وجمال الكثبان الرملية.

وتقع روضة السبلة- شمال شرقي الزلفي، وتَبعُد عن المحافظة مسافة 15كم، وتقع على طريق الزلفي - الأرطاوية، ويصب فيها عددٌ من الأودية والشعاب؛ أشهرها وادي مرخ ووادي النوم.

وتمتاز روضة السبلة بكثرة النباتات وتنوّعها، ورصد أحد الباحثين أكثر من ١٥٠ نوعاً من النباتات في روضة السبلة، ومن أشهر النباتات التي تزيّن الروضة: النفل والخزامى والبابونج والحنوة والحوذان والأقحوان (القحويان) والقرقاص والخباز والجرجير والسليح والكحيل واليهق والرشاد وأنواع أخرى كثيرة.

كما ينتشر في الروضة عددٌ من الأشجار والشجيرات، أهمها: الطلح والعشر والسدر والعوشز والشبرم؛ ما يجعلها مقصد المتنزهين وهواة البر.

ووثّق المصوّر سلطان المنيع؛ بالفيديو والصور روعة الروضة واللوحات الجمالية التي شكّلتها الأزهار الملوّنة والنباتات المتنوّعة والخضرة التي امتدت على مد البصر.