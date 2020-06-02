انفجار في محول كهرباء يُجبر أهالي "القاع الشمالي" في قيا على مغادرة منازلهم

الكل وجد في مسكنه وسط الظلام من الساعة الثامنة مساءً التزامًا بموعد منع التجول

تعرض محول كهرباء في مخطط القاع الشمالي في قيا جنوب شرقي الطائف لانفجار اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى حدوث صوت لذلك الانفجار واستنفار أهالي الحي، وانقطاع كلي، وشاهد سكان الحي احتراق المحول الكهربائي وسيلان الزيوت على الشوارع المجاورة لتلك الحادثة.

وقال الأهالي لـ"سبق": قمنا بعدة بلاغات متكررة في حينها ولكن دون جدوى ما اضطررنا إلى مغادرة منازلنا وقت الانقطاع، ولكن تزامنًا مع الظروف الراهنة التي تتطلب البقاء في منازلنا من الساعة الثامنة مساءً، الكل وجد في منزله وسط الظلام.

أحد السكان ذكر كذلك أن ابنه لديه مرض الكلى ويستخدم أدوية تستوجب حفظها في مكان تبريد ويشير إلى أنها تلفت من ارتفاع درجة الحرارة.

كما طالب الأهالي الجهات ذات الاختصاص بتنظيف مكان الحادثة من الزيوت المترتبة كأثر من ذلك الانفجار.



