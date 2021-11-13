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الحالة تشمل عددًا من المحافظات وتُصحب برياح نشطة وتدن للرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة تتواصل حتى 6 مساء

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة؛ أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تستمر حتى السادسة مساء.