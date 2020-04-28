تعافي حالتين من "كورونا" في ينبع

تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن شفاء حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد بمحافظة ينبع.

وتعتبر الحالتان من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة، وهما بحالة صحية جيدة بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية.

وسجلت محافظة ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 60 حالة.