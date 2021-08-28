"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً