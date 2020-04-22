"كورونا" يودي بحياة 763 بريطانياً خلال يوم.. ويرفع حصيلة ضحاياه إلى 18.100

عدد الإصابات المؤكدة بلغ 133.495

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 18100 بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة.

وبينت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 133495 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن بيانات الوفيات حتى الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش)، بينما أرقام الإصابات المؤكدة حتى التاسعة صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش) اليوم.