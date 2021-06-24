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بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك

السفير السعودي لدى غينيا وسيراليون يلتقي وزير الشؤون الدينية الغيني

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله في كوناكري, بوزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا، علي جمال بنجورا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

