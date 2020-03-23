"بلدية الشرائع" تنفذ حملة لتنظيف ساحات حراج "معيصم مكة" من البضائع المتروكة

في إطار تكثيف الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

نفذت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة على سوق الحراج بالمعيصم بمكة المكرمة بمشاركة آليات ومعدات الإدارة العامة للنظافة لتنظيم منطقة سوق الحراج وإزالة مُخلفات البضائع.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان، وللقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وقامت الفرق الرقابية بتنظيف محيط ساحة الحراج من المُخلفات الناتجة من تكدس بضائع الباعة الجائلة، وجرى مصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.