تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الكأس.. بين 40 ريالاً و7500 ريال

المطالبة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

كشف الحساب الرسمي لملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، طرح تذاكر مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام الاتفاق، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 40 ريالاً، 7500 ريال.

وحث الحساب الرسمي للملعب، الجماهير الراغبة في حضور المباراة على التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.