وزير الخارجية اليمني يطالب "المجلس الانتقالي" بتنفيذ اتفاق الرياض حقناً للدماء

"الحضرمي" أكد أنه خارطة الطريق الآمنة

طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم (الثلاثاء)، المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض، والتراجع عن إعلان ما أسماه "الإدارة الذاتية"، حقناً للدماء.

وذكر "الحضرمي" أن الحكومة حاولت مرارًا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقوبلت محاولاتها بتعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المجلس الانتقالي لم يكتف برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف العربي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، بل استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى، ومؤخرًا في محافظة أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.

وشدد وزير الخارجية اليمني على أن إصرار المجلس الانتقالي على تقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن، غير مبرر.

وجدد التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدًا أنه خارطة الطريق الآمنة.