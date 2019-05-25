"صحة حفر الباطن" تُفعّل اليوم العالمي لمكافحة التدخين

توزيع منشورات على المراجعين بمستشفى الملك خالد العام

فعّلت "صحة حفر الباطن" اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمستشفى الملك خالد العام، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اجعل كل يوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين".

وتضمنت الفعالية تنظيم ركن توعوي يحتوي على نماذج ومجسمات توعوية عن مضار التدخين، وتوزيع منشورات على المراجعين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين بكل أشكاله والتدخين السلبي، ومضارّ التدخين على صحة الرئة، والصحة بشكل عام؛ بهدف حماية جميع فئات المجتمع من هذه الآفة، والحدّ من نسبة تعاطيه للمساهمة في بناء مجتمع صحي سليم.

وتبذل "صحة حفر الباطن" جهوداً كبيرة للحد من انتشار التدخين بين أفراد المجتمع حيث دشنت أكثر من 15 عيادة لمكافحة التدخين في جميع مستشفياتها وعدد من المراكز الصحية لتقديم التوعية الوقائية والعلاجية للمراجعين.

وأطلقت ثلاث عيادات متنقلة في إدارة تعليم حفر الباطن والكلية التقنية والجامعة، إضافة إلى مواصلة حملاتها الرقابية الأسبوعية لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها نظاماً.