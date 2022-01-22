"الصحة": تسجيل 4608 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4622 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 22 يناير 2022، تسجيل 4608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 647819 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4622 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 594762 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8918 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 637 حالة.