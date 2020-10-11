"الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.
فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.
فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.