"الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.

فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.