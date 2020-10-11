"الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.

فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.

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11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 08:17 PM

"الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.

فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.

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