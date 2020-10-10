#تم_القبض ..حصيلة 7 جرائم بينهم عصابة الـ 9 والمعتدي على طفلته بالضرب

"الأمن العام" كشف عن تفاصيل توقيف عدد من المتهمين بالسرقات والاعتداءات

كشف الأمن العام، في مقطع فيديو، عن ضبط عدد من الجناة، خلال الأيام الماضية، وذلك عبر مقطع فيديو تحت وسم "تم القبض".‎



وجاء في الفيديو الذي نشره اليوم حساب الأمن العام على تويتر أنه تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، اثنان من الجنسية الباكستانية والآخر من الجنسية الإثيوبية، يقومون بارتكاب عدد من جرائم السلب تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.



وأضاف: تم القبض على تشكيل عصابي مكون من تسعة أشخاص، سبعة من سطو وسرقة المتاجر بكسر واجهاتها والاستيلاء على ما بخزائنها والترصد لعملاء البنوك ومندوبي التحصيل التابعين للشركات وتهديد ضحاياهم بالأسلحة البيضاء وسلبهم، وانتحال صفة رجال الأمن وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، وبلغ مجموع ما استولوا عليه 4,120,370 ريالاً.



وأردف "الأمن العام": تم القبض على مواطن يرتكب عددًا من القضايا الجنائية تمثلت في ترويج المخدرات وإطلاق النار على رجال الأمن.



وتابع: تم القبض على مقيم يقوم بتقييد ابنته والاعتداء عليها بالضرب، ويوثق ذلك وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "الأمن العام": تم القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطرق غير مشروعة، وضبط بمركبة أحدهما 10 آلاف طلقة حية في أحد مراكز الضبط الأمني في بلقرن، وضبط في مركبة الآخر 8 آلاف طلقة حية وقطعتا سلاح من نوع رشاش وبندقية، ومبلغ 30 ألف ريال في مركز بللحمر.



وأضاف: تم القبض على أربعة مواطنين يقومون بإتلاف أجهزة الرصد الآلي على أحد الطرق العامة.



وأردف: تم القبض على وافدين من الجنسية اليمنية يقومان بنشل محفظة مواطن مسنّ أمام أحد المحلات التجارية.



وتابع: تم القبض على مواطنين يعتديان بالضرب على عامل إحدى محطات الوقود وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية.





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