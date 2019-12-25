بغياب الفرج والدوسري وإدواردو.. الهلال ينهي تحضيراته لملاقاة الحزم

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الحزم"، عند الساعة الـ07:50 من مساء يوم غد الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتركزت الحصة التدريبية على النواحي الفنية، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وتخلل التمرين الذي أجراه المدير الفني الروماني رزافان لوتشيسكو، جمل فنية، تطبيقات، تكتيكية، مناورة على منتصف الملعب.

وواصل الثلاثي سلمان الفرج، سالم الدوسـري وكارلوس إدواردو برامجهم المعدة لهم مسبقاً، فيما تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى القصيم؛ تأهباً لمواجهة فريق الحزم مساء يوم غد الخميس.