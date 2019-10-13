"إغاثي" الملك سلمان يزود أبناء السوريين بالزعتري مستلزمات مدرسية

ضمن الحملة الثانية التي استهدفت 9 مدارس للذكور والإناث

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث استفاد من المساعدات المقدمة 3,156 طالباً وطالبة ضمن الحملة الثانية التي استهدفت 9 مدارس للذكور والإناث.



يذكر أن المركز باشر بتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية لتشمل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين داخل وخارج مخيمات اللجوء في الأردن للعام الدراسي 2019 - 2020م.



وتأتي هذه المساعدات حرصاً من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على تخفيف معاناة اللاجئين السوريين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.