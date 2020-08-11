إصابة 1.148 بريطانيًا بـ"كورونا خلال يوم

ارتفاع حصيلة الحالات إلى 312.789

أفادت بيانات حكومية بتسجيل 1.148 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم (الثلاثاء)، (0900 بتوقيت جرينتش) مقابل 816 أمس.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 312.789.

