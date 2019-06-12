بعد تردد.. الأمم المتحدة تشارك في مؤتمر البحرين بشأن "صفقة القرن"

يهدف لتوفير فرص اقتصادية ممكنة للفلسطينيين

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، بعد أسابيع من التردد، أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك، لحضور مؤتمر لكشف الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن "ماكغولدريك" الذي يشغل كذلك منصب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، سيزور البحرين لحضور المؤتمر الذي ينعقد في 25 و26 يونيو.

وصاغ جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، خطة السلام المنتظرة التي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.

وتهدف الخطة لتوفير فرص اقتصادية ممكنة للفلسطينيين، لكن "كوشنر" لمح إلى أنها لن تؤيد الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية.

وتشدد قرارات الأمم المتحدة على حل الدولتين الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أواخر مايو أنها لا تعتزم إرسال مندوب إلى مؤتمر البحرين.