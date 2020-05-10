بقرار من آل الشيخ.. "الجميل" مديرًا لتعليم حوطة بني تميم والحريق

كان يشغل منصب مساعد الشؤون التعليمية في الحوطة قبل قرار التعيين

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف إبراهيم بن محمد الجميل، مديرًا لإدارة التعليم بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق.

وكان "الجميل" يعمل مساعدًا للشؤون التعليمية بتعليم حوطة بني تميم والحريق، قبل صدور قرار وزير التعليم، تكليفه مديرًا للتعليم.

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:36 PM

كان يشغل منصب مساعد الشؤون التعليمية في الحوطة قبل قرار التعيين

بقرار من آل الشيخ.. "الجميل" مديرًا لتعليم حوطة بني تميم والحريق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف إبراهيم بن محمد الجميل، مديرًا لإدارة التعليم بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق.

وكان "الجميل" يعمل مساعدًا للشؤون التعليمية بتعليم حوطة بني تميم والحريق، قبل صدور قرار وزير التعليم، تكليفه مديرًا للتعليم.

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