رازفان: فخور بلاعبي الهلال.. وتركيزنا ينصب نحو تحقيق المركز الثالث

حذر الروماني رازفان لوتشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال من أي هفوات أو أخطاء في مواجهة مونتيري المكسيكي، مشيراً إلى أن فريقه يحتاج للتركيز التام والتمرير المتقن وعدم ارتكاب أي خطأ، لأن مونتيري يجيد استغلال مثل هذه الأخطاء.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريقه على المركز الثالث لكأس العالم للأندية تركيزنا حالياً كمنظومة عمل ينصب نحو تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية والفوز على مونتيري المكسيكي.

وتابع: نتمنى أن نواصل في لقاء الغد تقديم المستويات التي تتوازى مع ما قدمناه في المباراتين الماضيتين، سنواجه فريقًا قوياً جدًا، ويجب علينا أن نستحوذ على الملعب؛ كون مونتيري فريقًا يستغل الأخطاء بشكل جيد.

وأضاف: قدمنا مستوى فنيًا رائعاً فاق التوقعات رغم قصر المدة التي نتواجد بها هنا، وهذا هو المستوى الحقيقي لفريق الهلال، لعبنا مباراة على مستوى عالٍ جداً أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي وحققنا المهم.

وأوضح لوتشيسكو فخره بالمستوى الذي قدمه فريقه في لقاء فلامنغو، قائلاً: خسارتنا للمباراة بسبب أخطاء بسيطة استغلها فلامنغو في الشوط الثاني، علينا أن نستغل فترة تواجدنا هنا في بطولة كبيرة جدًا ونستمد ثقتنا منها لمواصلة حصد البطولات القادمة.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي يوم غدٍ السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.