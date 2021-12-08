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أكّدت أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية

صباح اليوم.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه المنطقة الغربية

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت، صباح اليوم الأربعاء (08 ديسمبر 2021 م)، هدفاً جوياً معادياً تمّ اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.