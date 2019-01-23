الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.

ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.

كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.

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23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440 12:37 AM

الأهلي يتعاقد مع "كلاوديو بايزا" والشهراني

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا في عقد يمتد حتى ٢٠٢٢م.

ويلعب بايزا في مركزي قلب الدفاع والمحور ويبلغ من العمر 25 عاماً.

كما أعلنت إدارة الأهلي إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م.

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