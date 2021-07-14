"التعليم" تحدّد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

حدّدت وزارة التعليم موعد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٣هـ.

وقالت: عودة المشرفين التربويين ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية "عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس"؛ يوم الأحد 29-12- 1442هـ الموافق 8-8- 2021م.

وأضافت: أن عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية سيكون يوم الأحد 14- 1- 1443هـ الموافق 22-8- 2021م.