الرياض: 19 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 768

تسجيل 126 إصابة جديدة

واصلت مدينة الرياض، اليوم، الانخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 126 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 266,941 حالة.

كما سجلت عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث شهدت عفيف تسجيل 15 حالة، ثم 10 حالات في المزاحمية، أما الزلفي فقد تم رصد 8 حالات، بعدها الدوادمي 7 حالات، وفي حريملاء وحوطة بني تميم تم رصد 5 حالات، ثم 3 حالات في وادي الدواسر؛ فيما سجلت الرين والمجمعة حالتين، أما السليل وضرماء وشقراء فقد تم تسجيل حالة واحدة.



وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45743 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 768 حالة وفاة.