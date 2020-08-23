نجران.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.