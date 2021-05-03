الاتحاد الأوروبي يعتزم السماح بدخول المسافرين الملقحين من دول أخرى

المفوضية: ليس فقط للأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّداً

اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أقرّها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل.

ووفق رويترز أفادت المفوضية، بأنها "تقترح السماح بدخول الاتحاد الأوروبي؛ ليس فقط للأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّداً، بل أيضاً أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي".