271 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز بدوام كامل

إدارية وصحية وتقنية بنظام التعاقد لـ"الجنسين"

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد "271" وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل، ترغب في إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية.



وأوضحت "الجامعة" أن التقديم على هذه الوظائف متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء 22/ 6/ 1443هـ عبر موقعها الإلكتروني، وسوف يستمر حتى نهاية يوم السبت 26/ 6/ 1443هـ، مشيرة إلى أن الأفضلية ستكون لمن لديهم خبرات عملية، مؤكدة أن رابط الدخول على المسابقة الوظيفية: https://erec.kau.edu.sa/ .