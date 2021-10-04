أكاديمية الطيران توفر مراكز متخصصة لتطوير مهارات العاملين في المطارات

البرامج المقدمة تغطي خدمات الملاحة الجوية والإطفاء والإنقاذ والتشغيل

‬ وفّرت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، عدة برامج ومراكز متخصصة في علوم الطيران المدني، بهدف صقل وتدريب الكوادر الوطنية وفق أعلى المستويات.

وتقدّم الأكاديمية خطة عمل تشمل برامج متخصصة في خدمات الملاحة الجوية، والإطفاء والإنقاذ، وتشغيل المطارات، وأمن الطيران، وتقديم اختبار الكفاءة اللغوية للطيارين والمراقبين والمرحلين الجويين (SAELPT).

كما يتم توفير أربعة مراكز تدريب وهي مركز تدريب خدمات الملاحة الجوية، ومركز تدريب أمن الطيران، ومركز لتدريب الإطفاء والإنقاذ، ومركز تدريب تشغيل المطارات الذي يقوم على تطوير مهارات العاملين في المطارات ورفع كفاءاتهم وتطوير خبراتهم والارتقاء بمستوى الأداء.

وتمكنت الأكاديمية خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، لتسجل نفسها ضمن الأكاديميات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، وتحصد الاعتمادات والاعترافات الدولية من أكبر منظمات الطيران الدولية، وعلى رأسها منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، والاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA".

وأصبحت الأكاديمية كيانًا تعليميًّا رائدًا في المنطقة تقدم المحتوى التعليمي المتلائم مع احتياجات صناعة الطيران المدني عبر مجموعة من البرامج والدورات التخصصية، إلى جانب الإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة لدعم (29) مطاراً في المملكة، علاوة على تقديم البرامج والدورات في تخصصات "المراقبة الجوية، وصيانة أنظمة الطيران، والإطفاء والإنقاذ، وتشغيل المطارات، وأمن الطيران".

ومواصلة للإنجازات؛ جددت الأكاديمية شراكاتها وتحالفاتها الدولية مع المنظمات الدولية ومن تلك الإنجازات فوزها بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وتدشين البوابة الإلكترونية لاختبارات المجلس الدولي لاعتماد خدمات الإطفاء (IFSAC) على موقعها لتمكين جميع العاملين في مجال الإطفاء والإنقاذ في مختلف مطارات المملكة من الحصول على شهادات معتمدة وفق المراجع الدولية.

واستطاعت الحصول على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) كثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، وتجديد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اعتماد الأكاديمية السعودية بوصفه مركزاً معتمداً للتدريب الدولي (ATC).

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز أبحاث متخصص في مجالات النقل الجوي وعلوم الطيران، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة في مجال التدريب مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية SGS وشركة الخطوط السعودية للتموين وشركة التنفيذي، وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات بهدف تدريب وتأهيل منسوبي الشركات في الأكاديمية.