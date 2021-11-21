بعد موافقة رئيس هيئة الفروسية.. تخصيص كأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة "للإنتاج المحلي فقط"

وذلك امتداداً للاهتمام الدائم للقيادة

أعلن مدير عام السباقات في نادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ، عن موافقة الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، عن تخصيص ‏كأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة للإنتاج المحلي فقط.

وأوضح "ابن محفوظ" أنه سيقام هذا الشوط بالتزامن مع كأس المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والمخصص لجياد الإنتاج المحلي في أواخر شهر مارس من عام 2022م، وذلك امتداداً للاهتمام الدائم للقيادة -أيدها الله- برياضة سباقات الخيل.