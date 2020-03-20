"آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية

لمناقشة إدارة أزمة كورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم.

وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية.

فيروس كورونا الجديد وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد منظومة التعليم الموحدة بوابة المستقبل

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20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 11:50 PM

لمناقشة إدارة أزمة كورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد

"آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم.

وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية.

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فيروس كورونا الجديد وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد منظومة التعليم الموحدة بوابة المستقبل

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