"آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم.
وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية.فيروس كورونا الجديد وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد منظومة التعليم الموحدة بوابة المستقبل
لمناقشة إدارة أزمة كورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد
أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم.
وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية.