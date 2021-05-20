"التويجري": على الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر تحركًا سريعًا تجاه الأوضاع الفلسطينية

طالب باتخاذ موقف ملزم باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المرتبطة به

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري أن الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة خصوصًا في ظل أزمة كورونا تتطلب من الحركة الدولية بكل مكوناتها تحركًا سريعًا في إطار رسالتها ومبادئها الأساسية لتقديم المساعدات الفوري لضحايا التصعيد العسكري من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.



وتفصيلاً، طالب "التويجري" من المنظمة الدولية باتخاذ موقف ملزم باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المرتبطة به وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، ومذكرة التعاون الموقعة بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء عام 2005 ، تحت رعاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.



جاء ذلك من خلال كلمته الترحيبية في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية الاستثنائي الطارئ اليوم الخميس عن بُعد برئاسة جمعية الهلال الأحمر البحريني الرئيس الحالي للدورة الـ 45 للهيئة العامة للمنظمة العربية، مبينًا أن الاجتماع جاء ليحقق ثلاثة أهداف وهي: وقوف المنظمة العربية بمكوناتها من الجمعيات والهيئات الوطنية العربية مع الهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وإبراز الانتهاكات والخروقات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية من جراء العدوان الإسرائيلي ومناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الشأن، وحشد الجهود الإنسانية لتقديم الدعم للهلال الأحمر الفلسطيني ليتمكن من أداء مهامه الإنسانية.



وختم الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كلمته معبرًا عن شكره وتقديره للمبادرات الفورية للهيئات والجمعيات الوطنية العربية وفي مقدمتها الهلال الأحمر الكويتي، والهلال الأحمر القطري، والهلال الأحمر المصري التي سارعت إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكاتبها الإقليمية في المنطقة على تفاعلهم مع الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني.



وشدد "التويجري" على أهمية الدور الذي تضطلع به الحركة الدولية الذي لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية بل عليه أن يتحمل مسؤوليته في وقف مسببات تلك الأزمة الإنسانية ومخاطبة المجتمع الدولي بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيق الاتفاقيات الدولية المرتبط به وإلزام احترامها.



ومن جانب آخر، تحدث أمين عام جمعية الهلال الأحمر البحريني رئيس الدورة الـ 45 للهيئة العامة للمنظمة العربية مشددًا على ضرورة التحرك السريع لوقف نزيف الدم في الأراضي الفلسطينية وعمليات التهجير القسري ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية، وعبّر في كلمته عن شكره للأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام الدكتور "التويجري" مبديًا استعداد جمعية الهلال الأحمر البحريني بالشراكة مع الأمانة العامة للمنظمة العربية في تقديم كل الدعم للهلال الأحمر الفلسطيني وتنسيق الجهود الإغاثية.



وتحدث الدكتور يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني هو الآخر عن مأساة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي والعمليات العسكرية القائمة حاليًا ضد الفلسطينيين على أرضهم وأنه لا يوجد أي حل إنساني لأزمة سياسية، واستعرض جهد الجمعية في تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا مناديًا بتكثيف المساعدات ومساندة الهلال الأحمر الفلسطيني في مهمته ومناديًا إلى اتخاذ مواقف لإنهاء العمليات العسكرية واحترام الاتفاقيات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني ومطالبًا بالتطبيق الكامل لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين الهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء، موضحًا أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تمنع من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى القدس وإلى أماكن عديدة بل تم الاعتداء على أفراد الجمعية وهم يؤدون مهامهم، كما تم استهداف سيارات الإسعاف التابعة للجمعية.



وعبّر أعضاء اللجنة التنفيذية عن دعمهم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ودعوا بقية الجمعيات إلى تقديم يد المساعدة لتسهيل مهام الجمعية الإنسانية.