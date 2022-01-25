إصابة سبعة بحارة في حادث تحطم طائرة عسكرية أمريكية

نقل ثلاثة إلى مستشفى بمانيلا في الفلبين وهم بحالة مستقرة

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "إف- 35 سي"، بينما كانت تحاول الهبوط على حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون"، أمس؛ ما أسفر عن إصابة سبعة بحارة، حسبما قالت البحرية الأمريكية.

ونُقل ثلاثة من البحارة المصابين جواً إلى مستشفى في مانيلا بالفلبين، وهم في حالة مستقرة، فيما تلقى أربعة بحارة مصابين العلاج على متن حاملة الطائرات، وخرج الطيّار بسلام وجرى إنقاذه بوساطة مروحية عسكرية.

ورفض متحدث باسم أسطول المحيط الهادئ، القول ما إذا كان قد تمّ انتشال الطائرة، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث، ووقع الحادث خلال عمليات طيران روتينية في بحر الصين الجنوبي.