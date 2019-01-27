مدير "نقل عسير" يتعرّض لحادث انقلاب بعقبة ريدة

الشراري نُقل مع اثنين من مرافقيه للمستشفى المركزي

تعرَّض مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري؛ مع اثنين من مرافقيه، صباح اليوم الأحد، لحادث انقلاب بعقبة ريدة- غربي مدينة أبها.

وتشير مصادر "سبق"، إلى أن جميع الحالات جرى نقلها لمستشفى عسير المركزي، وهم تحت الملاحظة حالياً للاطمئنان على سلامتهم.