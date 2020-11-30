هجوم سيبراني خطير... "هاكرز" يبيعون عناوين بريد إلكتروني للمديرين التنفيذيين

عُرضت تلك الحسابات للبيع بمقابل يتراوح من 100 إلى 1500 دولار أمريكي

كشفت تقارير صحفية عن هجوم سيبراني تم وصفه بـ"الخطير"، والذي تَمَكّن هاكرز من خلاله من الاستيلاء على عدد هائل من عناوين البريد الإلكتروني للمديرين التنفيذيين في عدد كبير من دول العالم.

وقال تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن الهاكرز باتوا حاليًا يبيعون عناوين البريد الإلكتروني لعدد كبير من المديرين التنفيذيين حول العالم.

وبدأت القصة بالاستيلاء على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بمديري شركة "سي سيوت" التابعة لمايكروسوفت الأمريكية، ثم توسعت إلى عدد كبير من الشركات، وشملت الرؤساء التنفيذيين ونوابهم والمديرين التنفيذيين في مختلف الشركات التقنية العالمية على وجه الخصوص.

وضمت الشركات المستهدفة شركات تقنية أمريكية متوسطة الحجم، ووصلت إلى حد شركات تصنيع الملابس الأمريكية، إلى أن وصلت إلى مديري سلاسل متاجر التجزئة الكبرى في العالم وأوروبا على وجه الخصوص.

وتم عرض تلك الحسابات للبيع بمقابل يتراوح من 100 إلى 1500 دولار أمريكي للحساب الواحد على حسب قيمة وأهمية صاحب الحساب.

ويقول خبراء أمن سيبراني إنه ربما حصل الهاكرز أيضًا على تسجيلات الدخول لتلك الحسابات، عن طريق سرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر التي تم استهدافها.