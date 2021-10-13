شرطة حائل: القبض على شخص اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة بحوزته، ومحاولة سلب هاتفه النقال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.