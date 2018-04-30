للدعم.. أطباء جراحات الصدر والمخ والطوارئ يصلون مستشفى جازان المركزي

حرص من "الصحة" على تقديم أفضل خدمة بالحد الجنوبي عبر "الطبيب الزائر"

حرصت وزارة الصحة ،مؤخراً، على برامج دعم مستشفيات الحد الجنوبي ؛ وذلك من خلال إرسال أطباء بمختلف التخصصات الطبية من أجل المساهمة في تقديم خدمة أفضل للمرضى والمراجعين.

هذا وقد وصل استشاريو الصدرية والحساسية وجراحة الصدر وجراحة المخ والأعصاب إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ؛ وذلك من خلال برنامج الدعم الطبي "الطبيب الزائر" ، كما وصل أيضاً استشاري طوارئ ضمن برنامج دعم الحد الجنوبي.

وتسعى إدارة المستشفى مع المديرية العامة لصحة جازان ،ممثلة بالخدمات العلاجية وإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين، بالتنسيق مع وزارة الصحة، للسعي في إستقطاب أطباء التخصصات النادرة والحرجة لتجويد الخدمة المقدمة لجميع المرضى والمراجعين.