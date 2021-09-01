"آخوند زادة" مرشداً أعلى.. "طالبان" تؤسس نظام حكم شبيهاً بإيران

"برادر" يسيّر المهام الحكومية اليومية

قال مسؤول حركة طالبان بلال كريمي، اليوم (الأربعاء): "إن طالبان وقادة أفغاناً آخرين توصلوا إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة، تحت قيادة الزعيم الروحي للحركة هبة الله آخوند زادة، وستعلن خلال أيام قليلة".

ونقلت "بلومبرج" عن "كريمي" أن "آخوند زادة"، سيكون قائد السلطة التي تشرف على مجلس الوزراء المقبل، بينما سيتولى الملا عبدالغني برادر، أحد نواب "آخوند زادة" الثلاثة، والواجهة الرسمية للحركة، تسيير المهام الحكومية اليومية على الأرجح.

وذكر أن المشاورات بين قادة "طالبان" حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة مع مسؤولين أفغان سابقين وقادة مؤثرين في المجتمع الأفغاني، انتهت رسمياً، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف أنهم توصلوا إلى اتفاق، والحركة على وشك إعلان حكومة فعالة خلال أيام وليس أسابيع.

وتشبه السلطة الجديدة التي ستحكم أفغانستان نظام الحكم الإيراني، وسيكون "آخوند زادة" بمثابة المرشد الأعلى في إيران، جامعاً بين السلطة الدينية والسياسية في الوقت نفسه.