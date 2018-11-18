آل خليفه يتجول في طائرة "السعودية" بمعرض البحرين

أشاد بتخصيص منطقة لأداء الصلاة

قام رئيس شؤون الجمارك نائب رئيس الجمارك العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، بجولة داخل طائرة الخطوط السعودية، المشاركة في معرض البحرين للطيران،

وأشاد آل خليفة بتخصيص منطقة للصلاة في الرحلات الطويلة، وبالمحافظة على الهوية الإسلامية.

ورافقه في الجولة أحمد الحقباني رئيس المؤسسة العامة للجمارك عضو مجلس إدارة الخطوط السعودية.