"الصحة العالمية" تكذب مزاعم قدرة "مناعة القطيع" على وقف تفشي "كورونا"

"غيبريسوس" أكد أنها لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة

كذبت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، المزاعم التي تفيد بأن ما يعرف بـ"مناعة القطيع" قادرة على وقف انتشار فيروس كورونا.

وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من مغبة ترك فيروس كورونا يتفشى على أمل الوصول إلى ما يسمى هذه المناعة، واصفًا هذا الأمر بأنه "غير أخلاقي".

وبين "غيبريسوس" أن مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم للقاحات، يمكن من خلاله حماية شعوب من فيروس معيّن إذا تم التوصل إلى العتبة المطلوبة للتلقيح، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه يجري التوصّل إلى مناعة القطيع عبر حماية الشعوب من فيروس ما، وليس بتعريضهم له.

وأكد المدير العالم أن مناعة القطيع لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة إستراتيجية في التصدي لتفشي فيروس ما، فكيف بالأحرى في التصدي لجائحة؟