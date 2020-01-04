الرحالة "بن ثعلي" يصل "الجوف" في رحلة تشمل عدة مناطق وتنتهي بـ"نيوم"

بهدف دعم رؤية المملكة 2030

وصل الرحالة السعودي "سعد بن طلق بن ثعلي"، اليوم إلى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وذلك ضمن رحلة بدأها من مركز المحاني التابع لمحافظة الطائف التي كانت إحدى محطاته، بالإضافة لمناطق الباحة وعسير ونجران ووادي الدواسر والرياض والدمام والحدود الشمالية والجوف، مؤكداً أنه سيواصل -بمشيئة الله- رحلته متجهاً إلى العلا وتبوك حتى "نيوم"، وهي المحطة الأخيرة لرحلته .

وقال "بن ثعلي" البالغ من العمر (50) عامًا، إن هذه الرحلة تهدف إلى دعم رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، حيث إن رحلته تحمل شعار رؤية المملكة 2030م.

ويقوم خلال رحلته للمناطق بزيارة أماكن السياحة والتراث والآثار والترفيه دعماً لهذا الجانب.